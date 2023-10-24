سر يخرج إلى العلن .. الإكتئاب طال ديفيد بيكهام

ميرنا وليد - بيروت - خرج سراً إلى العلن في مسلسل Beckham المكون من 4 حلقات، والعمل عبارة عن حوارات مع لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام وزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام وعدد من الشخصيات مثل أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد الأسبق.



في العمل يتحدث بيكهام عن تأثره الشديد بحدث في حياته وهو طرده من مباراة انكلترا والأرجنتين في كأس العالم 1998 بعد أن ركل اللاعب دييغو سيميون في ساقه.

وكشفت فيكتوريا أن زوجها أصصيب بلإكتئاب حينها.

وقال بيكهام: "العالم أساء معاملتي وبصقوا علي يوميًا كلما مشيت في الشارع وكان أمر في غاية الصعوبة. لم أستطع النوم أو تناول الطعام".