ميرنا وليد - بيروت - لقاء جديد جمع بين الممثلة التركية بيرين سات والممثلة التركية نبيهات جهري، وذلك في صالون تجميل في تركيا.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الإجتماعي حيث أن بيرين ونبيهات كانتا قد اشتهرتا في مسلسل "ألعشق الممنوع" حيث كانت تلعب بيرين دور سمرونبيهات دور والدتها فيروز.

العشق الممنوع مسلسل تلفزيوني تركي مقتبس من رواية تركية شهيرة بنفس الاسم للكاتب خالد ضياء أوشاقلي كيل كتبت ما بين عامي 1899 و1900.

عرض المسلسل عام 2009، وحقق نجاحاً كبيراً في تركيا وفي العالم العربي.

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون فيروز وابنتها سمر في " العشق الممنوع " ؟ إليكم لقاء حديث بينهما تم بالصدفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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