إصابة ممثل مصري بجلطة في المخ

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري أحمد فرحات عن تعرضه لجلطة في المخ، وذلك منذ وقت قصير وبشكل مفاجئ.

وذكر فرحات أنه لم يكن يعاني صحياً، لحين تدهور وضعه في الساعات الأخيرة قبل الإصابة بالجلطة.

وعن آثار الجلطة قال فرحات إنها أثرت على الجزء الشمالي من جسمه، وعلى النطق بشكل ملحوظ.

وتحسن وضع فرحات الصحي حالياً، وهو مستقر في منزله وليس في المستشفى بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

يذكر أن فرحات ممثل مصري اشتهر منذ طفولته في فيلمي "سر طاقية الإخفاء" و"شارع الحب"، وفي مسيرته عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.

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