مي عز الدين تقوم بهذه الخطوة للمرة الأولى في حياتها

ميرنا وليد - بيروت - تطل الممثلة المصرية مي عز الدين للمرة الأولى بعمل مسرحي، وذلك في مسرحية "زواج إصطناعي" على مسرح محمد العلي في المملكة العربية السعودية.

وتم طرح الملصق الدعائي للمسرحية على الحساب الرسمي لموسم الرياض، ويظهر على الملصق أبطال العمل مي عز الدين ومحمد سلام وبيومي فؤاد ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان عيد.

ومن المقرر أن يبدأ عرض العمل في 30 نشرين الأول/أكتوبر الجاري.

يذكر أن مي عز الدين كانت قد شاركت في رمضان 2023 بمسلسل "سوق الكانتو" بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، عبد العزيز مخيون، شيرين، مها نصار ومحمود البزاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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