عرض فيلم وداعا جوليا في دور العرض المصرية غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يُعرض فيلم “وداعا جوليا”، غدًا الأربعاء، في جميع دور العرض المصرية، وخلال الأيام القادمة سينطلق في مختلف المحافظات.

تفاصيل العرض الخاص لفيلم وداعا جوليا في القاهرة

كما حصل الفيلم السوداني وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني على عرضه الخاص مساء الاثنين 23 أكتوبر في سينما الزمالك بالقاهرة، بحضور مكثف من طاقم العمل.

عرض خاص لفيلم وداعًا جوليا في القاهرة

حضر المنتجان أمجد أبو العلاء ومحمد العمدة والأبطال إيمان يوسف ونزار جمعة إلى جانب عدد كبير من أبرز الشخصيات الإعلامية والإنفلونسرز من مصر والسودان، وبعد انتهاء الفيلم تلقى جولة تصفيق حاد استمرت لعدة دقائق تعبيرًا من الحاضرين عن إعجابهم بالفيلم.

وفي الآونة الأخيرة حظى الفيلم بنجاحات دولية عديدة، إذ وصل عدد الجوائز الدولية في رصيده إلى 8، حيث فاز بجائزة روجر إيبرت في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، جائزتين من مهرجان الحرب على الشاشة في فرنسا، وهما جائزة الجمهور وجائزة الصحافة، وحصد أيضًا 3 جوائز دولية في مهرجان Paysages de Cinéastes وهي جائزة لجنة تحكيم الصاعدين، وجائزة الجمهور، وجائزة لجنة تحكيم المرأة ، كما فاز بجائزة أفضل فيلم إفريقي في جوائز سبتيموس الدولية، والجدير بالذكر أن مسيرة الفيلم مع الجوائز قد انطلقت من مهرجان كان السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة الحرية وشهد عرضه العالمي الأول.