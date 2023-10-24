نقابة المهن الموسيقية تنعى وفاة المطرب ذهبي الحنجرة محمد رؤوف

ياسر رشاد - القاهرة - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل والسادة أعضاء مجلس الإدارة فى بيان إعلامى لها الفنان محمد رؤوف الشهير "بالمطرب ذهبي الحنجرة" والذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم، حيث قام المجلس بالوقوف دقيقة حداد خلال اجتماعه بالفروع اليوم.

محمد رؤوف

تستقبل أسرة المطرب الراحل محمد رؤوف العزاء غدا الأربعاء، بمسجد المغفرة بالعجوزة، وسط أجواء من الحزن والآسى على فراق فقيدهم.

ألتهم الموت قامة فنية عظيمة، حيث أن الفنان محمد رؤوف لم يكن مطربا وحسب، لكنه قام بتجسيد الكثير من الأعمال والشخصيات الفنية المعروفة بين الناس وأبرزها شخصية النجم سيد درويش، وايضا قام بتجسيد الرئيس محمد أنور السادات في فترة الثمانينات، ومازالت تلك الأعمال خالدة بقلوب محبيه.

محمد رؤوف

اطلق زملاء محمد رؤوف عليه أثناء مشاركته فى فرقة رضا المطرب ذهبي الحنجرة، وقد نال شهرة واسعة جدا بداية من فترة الثمانينات، بعد أن طرح أول ألبوماته "لا لا ما تحبش تاني" عام 1982، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا وبعده انضم لفرقة رضا ليصبح مطرب الفرقة عام 1983.

محمد رؤوف من المطربين القلائل الذين لديهم قدرة علي الارتجال الغنائي لفترة كبيرة علي المسرح، ولديه قبول وكاريزما كبيرة وحقق من خلال تواجده في فرقة رضا الكثير من النجاحات ونال شهرة كبيرة حيتي أصبح هو مطربها الأول .

المطرب محمد رؤوف

المطرب محمد رؤوف صاحب الأغنية الشهيرة "اللي تعبنا سنين فى هواه" والتي سمعها لأول مرة عام 1977 أثناء الخدمة العسكرية وأعجب بها، لكنه لم يطرحها في ألبومه الأول، وأثناء عمله على ألبوم آخر بعنوان " ست الحسن"، كان يتبقي له أغنية لطرح الألبوم فوضع اغنية " اللي تعبنا سنين في هواك "، فحققت نجاحا كبيرا، وبالمناسبة هو له السبق في غنائها وبعدها غنتها المطربة فاتن فريد وبعد فترة غناها جورج وسوف.

محمد رؤوف

شارك المطرب محمد رؤوف في أكثر من عمل فني، حيث شارك في مسلسل "العملاق "عام 1979 وقدم دور سيد درويش وشارك في عدد من المسرحيات والتي قدم في واحدة منها شخصية الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

زوجة المطرب محمد رؤوف

المطرب محمد رؤوف، كان متزوجا من المطربة سحر ناجي التي اعتزلت الفن بعد زواجهما لترعاه، وابتعد عن عالم الفن خلال فترة التسعينيات، وأصيب عام 2016 بجلطة في القلب وجلطة في العين.