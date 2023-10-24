شكرا لقرائتكم خبر عن بين الماضي والحاضر.. ياسمين رحمي تستعرض دعمها لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ياسمين رحمي عن دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث نشرت صور قديمة لها أثناء مشاركتها وهي طفلة في الوقفات الاحتجاجية لدعم فلسطين.

وعلقت ياسمين رحمي على الصور قائلة: "صورة سنة 2002 وأنا طفلة أشارك في الوقفات الاحتجاجية لدعم فلسطين وسأظل ادعمهم حتي يأتى الله بحقهم".

يذكر أن ياسمين رحمى شاركت مؤخرا في مسلسل "علاقة مشروعة"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2023، وهو من بطولة ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 5791 شهيدا، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.