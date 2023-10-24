شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمي: مصر تمر بظروف صعبة بسبب حدودنا مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حسين فهمي خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "مشوار فنان"، التي يديرها الإعلامي أيمن النمر ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للاطفال والشباب، :" انا سعيد جدا بوجودي هنا، بالرغم من الظروف الصعبة اللي بتمر بيها مصر خاصة، بسبب وجودنا علي الحدود مع الكيان الصهيوني، بس مصر اتعاملت مع إسرائيل قبل كده، وهتقدر تتعامل من تاني، ومع إلغاء الدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلا أن في حاجتين كان لازم يخلوني متواجد هنا، الأول هو توقيع البرتوكول مع مهرجان الشارقة السينمائي الدولي ، والثاني بسبب تكريمي".



حسين فهمي وأيمن النمر

وتابع فهمي قائلا:" أنا حبي للسينما بدأ بدري أوي، من أول أفلام الأبيض والأسود القديمة، التي استهوتني جدا، وحبيتها، وخلتني اشوف السينما الامريكية، خصوصا أن السينما الأمريكية دخل فيها الألوان بدري عننا، والخيال اللي في السينما خلاني أدور ورا القصص، واكتشفت أن السبب في مل هذا الخيال هو المخرج، ومن هنا قررت أني أكون مخرج، وبدأت أجيب كتب وأقرا وأفهم، وشكلت شخصيتي ومستقبلي من هنا".

وأكمل فهمي حديثة قائلا:" أنا جاي من أسرة أرستقراطية، وبالتالي فكرة السينما دي كانت بعيدة أوي، وقرروا أني لازم أدرس قانون إلا أني اكتشفت أن معهد السينما فتح، وأخدت أوراقي ودرست فعلا، ومن بعدها سافرت درست في جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس، وطبعا بدأت شغل في هوليوود هناك بعد بداية الحرب، لمدة ثلاث سنوات، الي ان كلمني استاذي يوسف شاهين، واللي كان وقتها بيعمل فيلم الاختيار، وكان محتاجني وقتها كـ مساعد معاه، بس هما طلبوني كـ ممثل في فيلم آخر، ونجح جدا من أول عرض، ومن هنا بدأت طريق التمثيل، وكانت الآمال دايما عندي إني أبقي مخرج، ولكن كل شوية كانت الفكرة بتبعد وبتبعد".