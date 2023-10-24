شكرا لقرائتكم خبر عن مرافعة الذكاء الاصطناعى تبرئ حنان مطاوع من قتل مراد مكرم فى "صوت وصورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it,الحلقة التاسعة من مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، من إخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وشهدت الحلقة حدث كبير وهو مرافعة المحامى لطفى عبود – صدقى صخر، وهى مرافعة الذكاء الاصطناعى، والذى عرض من خلالها بعض الفيديوهات المزيفة حتى يؤكد للمحكمة أن مقطع الفيديو الذى اتهمت فيه رضوى – حنان مطاوع- مفبرك، ولذلك طلب من هيئة المحكمة الافراج عن موكلته بكفالة مالية، بالإضافة إلى طلب إعادة فتح التحقيق من جديد وتواجد لجنة متخصصة للتحقيق وفحص الفيديو المفبرك ، وبالفعل حكمت المحكمة بإعادة فتح التحقيق مرة أخرى .



حنان مطاوع وصدقى صخر

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.