شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة درة لدعم فلسطين والدعوة لوقف العدوان على غزة تجمع نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة درة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، ظهر فيه عدد كبير من النجوم، منهم: يسرا، وعمرو يوسف، وأكرم حسني، وهشام ماجد، وكريم فهمي، وشريف رمزي، والمخرجة كاملة أبو ذكري، وأمينة خليل، وجومانا مراد، وعمرو محمود يس، وريهام أيمن، والممثلة اللبنانية دارين حمزة، وفيدرا والتونسي محمد علي بن جمعة، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، والأب بطرس دانيال، وأيمن القيسوني، والمصور معتز عزايزة، والصحفية يارا عيد من قطاع غزة، والمؤثرة سلام قطناني من الأردن، والإعلامية مها الصغير، والكاتبة والمخرجة اللبنانية نبال عرقجي والممثل اللبناني فؤاد يمين.

الفيديو باللغات الانجليزية والفرنسية والعربية والايطالية والألمانية ويطالب بوقف قتل أهالي غزة ووقف الإبادة الجماعية. كرسالة للعالم بلغاته المختلفة.

وكان الفيديو مصحوبا بعبارة مؤثرة كتبتها درة "كلنا نشعر بالحزن والألم والغضب إزاء العنف والدمار في فلسطين. لقد فقدوا الكثير من الأحباء هناك، ونخشى على مصير الآخرين، وخاصة الأطفال الأنقياء الأبرياء! ونطالب بوقف إطلاق النار الفوري، وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية، وإقامة السلام والعدل الذي يضمن سلامتهم!". والفيديو تم تنفيذه كفكرة ومبادرة من درة تفاعل معها باقي النجوم.