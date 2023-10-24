بالصور- من موقع التصوير.. أحمد الفيشاوي يحمس الجمهور لأحدث أعماله "السيستم"

ميرنا وليد - بيروت - يستمر الممثل المصري أحمد الفيشاوي بتحميس الجمهور لاحدث اعماله وهو فيلم يحمل إسم "السيستم"، حيث نشر عبر حسابه الخاص صور له أثناء تحضيره لدوره بالفيلم.

فيلم "السيستم" من تأليف احمد مصطفى وهو اول فيلم من إخراج المخرج أحمد البندري.

​​​​​​​يذكر أنه بعد أن قامت لينا الفيشاوي بحلق رأسها بالكامل، قام الكثيرون بإنتقادها وإنتقاد والدها الممثل المصري أحمد الفيشاوي، إلا أن الفيشاوي فاجأ الجمهور بعدم تعليقه على الموضوع، ونشر مقطع فيديو عمره 15 عاماً دعم فيه الشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهونه، وعلق الفيشاوي قائلاً: "الفيديو دا عمره ١٥ سنه و أبادة الشعب الفلسطيني من شيوخ و رجال و نساء و لشديد الحزن الأطفال مستمره ! كفايه دم و كفايه حرب و متنسوش من لا يرحم الناس في الارض لا يرحمه الله في السماء".



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