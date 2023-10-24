بعد صورته مع الأمير محمد بن سلمان .. رابح صقر يصف كريستيانو رونالدو بـ "ولدنا " و " الدون "

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان السعودي رابح صقر صورة تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتب صقر تعليقاً على الصورة :"سمو سيدي الله يطول بعمره، مع ولدنا الدون ".



يذكر أن كلمة "الدون"، هي لقب كريستيانو رونالدو، وهذا اللقب جاء من كلمة تعني بالإسبانية والبرتغالية، القائد أو السيد، وهذا اسم عادة ما يطلق على نبلاء إسبانيا، كعلامة على الاحترام.

يذكر أن لقاء لي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو جاء ضمن فعاليات مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة لعام 2023، الذي أقيم يوم أمس الإثنين في العاصمة السعودية الرياض.

وشارك كريستيانو رونالدو الجمهور مجموعة صور من اللقاء الذي جمعهما، وعبر عن فخره وفرحه قائلاً: "يشرفني أن ألتقي مجددًا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ومن الرائع أن أكون جزءًا من هذه الجلسة اليوم لمناقشة مستقبل الرياضات الإلكترونية وإطلاق أول بطولة esportsworldcup على الإطلاق ستقام في المملكة العربية السعودية العام المقبل".