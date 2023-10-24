بالصور- نيمار بالملابس الداخلية بسبب كيم كارداشيان..فما القصة!

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ميرنا وليد - بيروت - قامت نجمة برنامج الواقع كيم كارداشيان بمشاركت صور لملابس داخلية من علامتها التجارية الخاصة عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، ومن ضمن العارضين الذين ظهروا في الحملة التسويقية لمنتجها نجم كرة القدم العالمي نيمار الذي ظهر بالثياب الداخلية، ما أثار ضجة كبيرة بين الجمهور الذي تفاعل مع الصور من خلال التعليقات.
وفي وقت سابق، وأثناء مشاركة الصور من داخل حفلتها، كشفت كيم عن سبب عدم حضور أختها كورتني حفل ميلادها، وقالت كيم إن كورتني وهي حامل حاليًا اضطرت إلى تفويت الحفلة لأنها في "الراحة في الفراش".
وأضافت كيم في تعليقها على صفحتها الخاصة: "إنني محظوظة جدًا وممتنة لأفضل الأصدقاء! لم أكن أحلم أبدًا بأنني سأكون محظوظة جدًا لنعت هؤلاء الفتيات أصدقائي. شكرًا لكم على كل حب الذي تلقيته في عيد الميلادي".
وتابعت: "وكورت، سأقفز معك في السرير الأسبوع المقبل في نزهة الراحة في السرير".
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