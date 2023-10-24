ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة هيا مرعشلي صور من وقت فراغها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت وهي تقرأ كتاباً وتحتسي شراباً وإلى جانبها كلبها.

وفي وقت سابق، شاركت هيا مرعشلي صورة لوصية كتبتها فتاة فلسطينية صغيرة إسمها هيا، وذلك عبر حسابها الخاص، وأظهرت تأثرها بهذه الكلمات التي كتبتها وببساطتها، حيث علقت مرعشلي قائلة: "وصية هيا، يمكن من مبارح لليوم قريتها اكتر من ١٠٠ مرة وكل مرة عم يتغير شي جواتي .. (الله اكبر من كل كبير )".

وطلبت الطفلة هيا في الوصية أن يعطوا أغراضها وملابسها إلى رفاقها وأقاربها، بالإضافة إلى التبرع ببعض منها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - مع كلبها..هذا ما تفعله هيا مرعشلي في وقت فراغها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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