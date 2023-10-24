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ميرنا وليد - بيروت - سحرت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل أعين الجمهور بجنالها بعد أخر ظهور لها بصور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت من داخل الصالة الرياضية بلوك رياضي أظهرت من خلالخ رشاقتها وغعتمدت تسريحة ربطت فيها شعرها على شكل ذيل حصان، ومن المعروف أن أصالة تثابر على ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتها كما وتشارك متابعيها برنامجها اليومي.
وعرفت أصالة كامل بعد أن قدمت سلسلة برامج للأطفال ومن بينها برنامج "عيش سفاري" على قنات MBC 3 ، كما وشاركت في العديد من المسلسلات الخليجية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - الأنوثة والرشاقة والجمال تجتمع في إطلالة أصالة كامل من الجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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