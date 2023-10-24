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ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة برنامج الواقع كيم كارداشيان صور لباقات الورد التي وصلت إليها كهدايا في عيد ميلادها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر في الصور كمية كبيرة من الورد بالألوان المختلفة، كما وشاركت معها بطاقات المعايدة التي أرسلت إليها والتي كتب عيلها معايدات وتمنيات جميلة بمناسبة يوم ميلادها.
وفي ةقت سابق، قامت كيم كارداشيان بمشاركت صور لملابس داخلية من علامتها التجارية الخاصة عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، ومن ضمن العارضين الذين ظهروا في الحملة التسويقية لمنتجها نجم كرة القدم العالمي نيمار الذي ظهر بالثياب الداخلية، ما أثار ضجة كبيرة بين الجمهور الذي تفاعل مع الصور من خلال التعليقات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بمناسبة عيد ميلادها..كيم كارداشيان تتفاجأ بكمية كبيرة من الورد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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