رئيس مهرجان القاهرة السينمائى يوقع بروتوكول تعاون مع مهرجان الشارقة السينمائي

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القاهرة - سامية سيد - وقع النجم حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى بروتوكل تعاون مع الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مديرة مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال و الشباب.

وكما وقعا تفعيل اتفاقية بين مهرجان القاهرة السينمائى ومهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب ونصت الاتفاقية على عدد من البنود منها التبادل الثقافى والخبرات ومجموعة من الفعاليات.



حسين فهمى مع الشيخة جواهر



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى يوقع بروتوكل تعاون مع الشيخة جواهر



رئيس مهرجان القاهرة السينمائى يوقع بروتوكل تعاون مع مهرجان الشارقة السينمائى

وقالت الشيخة جواهر:" النجم حسين فهمى عندك خبرة واسعة وبنتعلم منك وبنستفيد من خبرتك لسه المهرجان بتاعنا صغير فى دورته العاشرة لكن ما شاء الله مهرجان القاهرة كبير وهنستفيد منه".

وقال النجم حسين فهمى:" سعيد جدا بتواجدى فى الشارقة وبالاتفاقية بين مهرجان القاهرة السينمائى ومهرجان الشارقة للأطفال والشباب والاتفاقية لها جوانب عديدة متميزة ومهرجان القاهرة عريق وله سنوات عديدة ومهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب فى دورته العاشرة حاجة كبيرة وإحنا مهرجان عجوزعندنا قدر كبير من الخبرة نقدر نفيد الشباب ويأتى شباب من مهرجان الشارقة السينمائى للأطفال والشباب ويكونوا متواجدين خلال انعقاد مهرجان القاهرة السينمائى، وده أول اتفاق وتعاون وبرتوكول مع دولة عربية شقيقة وهى الإمارات".

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.