شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز ينعى خاله ناجى زويد.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز عن وفاة خاله ناجى زويد، حيث كتب عبر حسابه بموقع فيس بومك، "خالى العزيز ناجى زويد فى ذمة الله مع السلامة يا خال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون".

وكشف محمد محمود عبد العزيز عن موعد صلاة الجنازة المقرر له غداً الأربعاء من مسجد عمر مكرم بعد صلاة الظهر والعزاء بمسجد الشرطة بالدراسة يوم السبت المقبل 28 اكتوبرالجارى.

أخر أعمال محمد محمود عبد العزيز كان مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.