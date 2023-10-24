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هانى شاكر يطرح "الهوية عربى" تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - طرح منذ قليل أمير الغناء العربي النجم هانى شاكر أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربي" وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن  وألحان مصطفى شكري وتوزيع احمد أمين 

 

 

 

 

يذكر أن "شاكر" طرح مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت"  بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفي شكري وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جوده وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" الذين حققوا نسبه تفاعل كبيره مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهم.

كان قد قال أمير الغناء العربى هانى شاكر لـ الخليج 365، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى حول دعم أهل غزة وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين موقف مشرف، مؤكدا أن مصر دائما تقف مع القضية الفلسطينية وتدعمها وتدعم حق أهل فلسطين فى بلادهم والحفاظ على أرضهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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