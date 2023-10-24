شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يطرح "الهوية عربى" تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن "شاكر" طرح مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفي شكري وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جوده وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" الذين حققوا نسبه تفاعل كبيره مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهم.
كان قد قال أمير الغناء العربى هانى شاكر لـ الخليج 365، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى حول دعم أهل غزة وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين موقف مشرف، مؤكدا أن مصر دائما تقف مع القضية الفلسطينية وتدعمها وتدعم حق أهل فلسطين فى بلادهم والحفاظ على أرضهم.
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