شاتاي أولسوي يستعد لمسلسل “الغدار”.. من الممثلة التي ستشاركه البطولة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه النجم التركي شاتاي أولسوي بمسلسل “الخياط”، الذي عرضته منصة “نتفليكس” هذا العام، وحقق نسبة مشاهدة عالية، يستعد شاتاي لخوض بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “الغدار”.

وبحسب ما نقلت الصحافية التركية بيرسين، المهتمة بالشأن الفني وأخبار النجوم في تركيا، فرغم أن اسم الممثلة الشهيرة نسليهان أتاغول كان الأبرز والأكثر ترشيحاً للظهور بدور البطولة النسائية أمام شاتاي أولسوي، فإن اسمَي الممثلتين: سينام أونسال، وميليسا شان، ظهرا أيضاً، وقد تكون واحدة منهما بطلة مسلسل “الغدار”.

فيما نقلت مواقع صحافية، مهتمة بمتابعة تفاصيل هذا العمل أيضاً، أن الساعات الأخيرة شهدت، كذلك، ترشيحات كبيرة للممثلة الشابة سمية أيدوغان، لمشاركة شاتاي بطولة العمل المنتظر.

ويشكل مسلسل “الغدار” عودة شاتاي إلى التلفزيون بعد غياب طويل، إذ إن آخر ظهور له كان عام 2017، عندما قام ببطولة مسلسل “في الداخل”، الذي حقق نجاحاً مبهراً في ذلك الوقت.

ومن الجدير ذكره أن شاتاي لم يكن المرشح الأول لدور البطولة، إذ سبق أن عرضت الشركة المنتجة لمسلسل “الخياط” هذه الشخصية على الممثل آراس بولوت إينيملي، بطل مسلسلَي: “الحفرة”، و”أتاتورك”، لكن الأخير كان قد اتخذ قراراً بعدم العودة بأي مسلسل جديد إلا بعد الانتهاء من عرض مسلسله “أتاتورك” عبر منصة “ديزني”، ومشاهدة ردود الأفعال الخاصة به، الأمر الذي يتضارب مع مواعيد الشركة المنتجة، التي تريد أن يكون “الغدار” جاهزاً للعرض قبل نهاية 2023، أو مطلع العام المقبل على أبعد تقدير، ما دفعها إلى سحب عرضها، وتقديمه إلى شاتاي، الذي أعلن موافقته بعد قراءة متأنية لسيناريو المسلسل.

ويجسد شاتاي أولسوي في مسلسل “الخياط” شخصية شاب يدعى “لافنت”، تضطره الظروف إلى ترك حبيبته بسبب التحاقه بالجيش، الذي يكون له انعكاس كبير على شخصيته؛ فتتغير كل تفاصيلها، ويتحول إلى شخص قاسٍ جداً، بعد عودته من الخدمة العسكرية.

وقد لمحت الصحافية المختصة بالأعمال التركية إلى بعض تفاصيل هذه الشخصية، فقالت عنها: “يتحول (لافنت) إلى قاتل محترف ووحشي، بعد عودته من الخدمة العسكرية، و(المسلسل) سيكون مليئاً بالأكشن”.

ويشارك في بطولة العمل، كذلك، الممثل أونور صايلاك، الذي سيقدم شخصية مدير يعرف بغدره وظلمه الشديدين، ويوصف بأنه رجل بلا رحمة على الإطلاق، وقد وصفت الصحافية بيرسين هذه الشخصية بقولها: “هو رجل ظالم، وبلا رحمة، والرجل السيئ في المسلسل”.

وعرف، أيضاً، اسم الممثل بوراك داكاك من بين أبطال المسلسل، وسيقدم دور شقيق “لافنت”.