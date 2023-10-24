بالصورة- جنا عمرو دياب تتألق بلوك كاجول رائع وتسحر الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت جنا عمرو دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب على الجمهور بلوك كاجول رائع عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت مرتديةً جاكيت انيق باللون الكحلي، نسقتها مع توب باللون الأحمر ز بنطال جينز واسع، وتركت شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و من ناحية اخرى، سخرت جنا عمرو دياب، من الانتقادات الأخيرة التي تعرضت لها في التعليقات على صورها و هي ترتدي المايوه البكيني على الشاطئ.

و علقت جنا عمرو دياب، قائلة على صورها، باللغة الإنجليزية: "يا إلهي.. فتاة ترتدي البكيني.. شيئ مخيف" لتسخر من التعليقات التي تلقتها في الفترة الأخيرة.