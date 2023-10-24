بالفيديو- هالة صدقي تشيد بعمل الهلال الأحمر في ظل الازمة في فلسطين وتدعوا الناس للتبرع

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هالة صدقي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص ظهرت فيه من تطوعها مع الهلال الأحمر المصري للمساعدة في تبرعات الشعب الفلسطيني واهل غزة، وأشادت هالة بعمل الهلال الأحمر في هذه الأزمة كما وعبر عن فخرها بالغضافة إلى دعوة المواطنين للتبرع، وعلقت قائلةً: "فخوره لجمعيه الهلال الاحمر ، الرحمه لاهالينا في فلسطين".



تكلمت الممثلة المصرية هالة صدقي عن دورها في فيلم "كتف قانوني"، الذي تقوم ببطولته في اول بطولة مطلقة اسندت إليها. وقالت صدقي في حديث الى احد البرامج على قناة Cbc انها تلعب دور سيدة اعمال تدير عدة مشاريع كما تمتلك نادياً لكرة القدم. وقالت صدقي ان شخصيتها محورية في الفيلم الذي ينتمي الى الافلام الكوميدية التي تهدف الى الترفيه.

