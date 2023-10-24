بالفيديو- من ملعب القاهرة الدولي وبالكوفية..يارا السكري تدعم الشعب الفلسطيني

ميرنا وليد - بيروت - اطلت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري على الجمهور من ملعب القاهرة الدولي في مصر مرتديةً الكوفية بصور نشرتها عب حسابها الخاص، ودعمت يارا الشعب الفلسطيني وأهل غزة من خلال الصور كما ونشرت مقطع فيديو لجمهور الأهلي وهو يهتف بإسم فلسطين.



وكانت سحرت يارا السكري الجمهور بجمالها، وأنوثتها التي أبرزتها في صور شاركتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت السكري بجمال لا يوصف، حيث كانت ترتدي فستاناً أسود، وقفازات من الساتان الفضي، ووضعت حول رقبتها سلاسل من اللؤلؤ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً مميزاً.

