الحلفاوي يرد على أحد متابعيه الذي انتقد متابعته لمباراة الأهلي وسط معاناة الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على أحد متابعيه بحسابه الرسمي على تطبيق "X" والذي انتقد متابعته لمباراة كرة القدم بين النادي الأهلي ونادي سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والتي تقام مساء اليوم الاثنين.

وتضمن البوست: "يا سيادة القبطان الأطفال بتموت وإنت قاعد تتفرج على ماتش"، ليعيد "الحلفاوي" نشر البوست على حسابه وعلق عليه قائلا: "ما هم مش لاقيين أكل وإنت قاعد تحش، وبيضربوا بالصواريخ وإنت مريح على الكنبة، بطلوا مزايدة".

وعلق "الحلفاوي" على الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين قائلا: "أحلى لعب وأسوء فينيش، هو ازاي لعيبتنا لحد دلوقتي ماخدوش بالهم من إن 90% من الفرص الضايعة كور عالية؟".

ويواصل "الحلفاوي" دعم القضية الفلسطينية بمنشورات تندد بما يحدث في غزة.