اكتشفه صلاح أبو سيف وتوقف عن التمثيل بعد النكسة.. 10 معلومات عن الفنان أحمد فرحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أصيب الفنان أحمد فرحات بجلطة في المخ نقل على إثرها إحدى المستشفيات ليكتشف الأطباء بعد الفحص الطبي إصابته بجلطة دماغية.

وتواصل "الخليج 365" مع الفنان أحمد فرحات وتحدث عن تحسن طفيف في حالته الصحية مع صعوبة في الكلام وعن شعوره بتحسن ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية.

وإليكم كل ما تريد معرفته عن الفنان أحمد فرحات:

1- ولد في 23 يوليو 1950 واسمه بالكامل أحمد محمد أحمد فرحات.

2- اكتشفه المخرج الكبير صلاح أبو سيف وقدمه في فيلم "مجرم في إجازة" عام 1958.

3- التحق بالمعهد العالي الصناعي وتخصص في مجال الإتصالات.

4- التحق بفرقة "ساعة لقلبك" وقدم شخصية بندق.

5- توقف عن التمثيل عقب نكسة 1967.

6- عمل مهندسًا للاتصالات برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس محمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك.

7- شارك بفيلم "بين الأطلال" عام 1959 مع فاتن حمامة وعماد حمدي.

8- من أبرز أدواره "فصيح" بفيلم "سر طاقية الإخفاء" عام 1959 مع الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم.

9- كرم بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 63.

10- عاد للتمثيل بعد سن التقاعد وشارك بالعديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية.