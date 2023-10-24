"قتلة زهرة القمر" بين الحقيقة والسينما.. هل نجح سكورسيزي في اختيار طاقم العمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحقق فيلم الدراما و الجريمة "Killers of the Flower Moon" نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي وهو أحدث أعمال المخرج مارتن سكورسيزي.

وتدور أحداث الفيلم حول قبيلة تدعى "أوساج" تكتشف مناطق تعدين البترول عام 1920 ويتم قتل العديد منهم بطريقة غامضة لتقوم المباحث الفيدرالية بإرسال أحد عملائها للتحقيق في الأمر وفك اللغز.

وأشاد العديد من النقاد وصناع السينما حول العالم بنجاح "سكورسيزي" في اختيار طاقم العمل الأمثل بأحداث الفيلم حيث يتعاون مجددًا مع نجميه المفضلين روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو إلى جانب نخبة من نجوم هوليوود.

وأشار البعض من المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشبه الكبير بين الشخصيات الحقيقية وأبطال الفيلم أبرزهم الممثلة الأمريكية ليلي جلادستون والتي تجسد إحدى سيدات قبيلة "أوساج" وعن الشبه الكبير بينها وبين الشخصية الحقيقية.

الفيلم يشارك ببطولته مجموعة من الممثلين الذين تنحدر أصولهم من السكان الأصليين "الهنود الحمر" وكان هذا سببًا كافيًا من قبل "سكورسيزي" لاختيارهم نظرًا لقصة الفيلم التي تكاد تتطابق مع ما مر به فريق عمل الفيلم بحياتهم الطبيعية من ظلم وقهر وعنصرية.

فيلم "قتلة زهرة القمر" مأخوذ من كتاب يحمل نفس الاسم للكاتب الأمريكي ديفيد جران ونشر عام 2017، وكشف "سكورسيزي" عن نيته بتحويل الكتاب لفيلم سينمائي فور قراءته وأعرب عن تحمسه بكونه مشروعه الجديد الذي سيشهد مشاركة العديد من نجوم السينما.

يجسد ليوناردو دي كابريو بـ أحداث الفيلم شخصية "إرنست بوركهارت" أحد المحاربين في الحرب العالمية الأولى الذي ينتقل إلى ولاية أوكلاهوما الأمريكية للعمل مع عمه "ويليام هيل" العقل المدبر لكل ما يحدث من جرائم، ونجح "دي كابريو" في تجسيد الشخصية التي تتسم بـ "الجشع" ليصفه النقاد بأحد أفضل أدوار "دي كابريو" في مسيرته.

كما يجسد النجم العالمي، روبرت دي نيرو شخصية "ويليام هيل" والذي يمتلك مزرعة في بلدة "أوساج" بولاية أوكلاهوما ويقوم باستغلال ابن شقيقه "إرنست" وإقناعه بزواجه من "مولي" إحدى سيدات قبيلة "أوساج" للهيمنة على ثروة عائلتها.

أما عن النجمة الأمريكية، ليلي جلادستون التي تنحدر أصولها من السكان الأصليين "الهنود الحمر" أشاد العديد من النقاد بدورها بأحداث الفيلم حيث تجسد شخصية "مولي بوركهارت" التي تقع في حب "إرنست" لتنقلب الأحداث بعدها رأسَا على عقب.

إلى جانب شخصية "توماس بروس وايت" التي جسدها الممثل الأمريكي، جيسي بليمنز وهو الضابط الفيدرالي الذي يشرف على قضية قتل "أوساج" وتمكن من حلها.

وأشار العديد إلى كون خبرة المخرج الكبير، مارتن سكورسيزي مكنته من اختيار طاقم العمل الأمثل لبطولة الفيلم وعن رؤيته السينمائية للكتاب ونجاحه في إخراج الفيلم بأفضل طريقة ممكنة، وحصل الفيلم مؤخرًا على تقييمات مرتفعة من قبل العديد من المواقع السينمائية العالمية وسط توقعات بترشح الفيلم للعديد من الجوائز العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويحقق فيلم "قتلة زهرة القمر" نجاح ملحوظ بشباك التذاكر الأمريكي فور عرضه بإيرادات بلغت 23 مليون دولار بأول أسبوع وسط توقعات بتحقيق الفيلم المزيد من الإيرادات خلال الأسابيع القليلة الماضية، والفيلم من إنتاج منصة "Apple" وبلغت ميزانيته الإنتاجية 200 مليون دولار.