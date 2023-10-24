إيمان العاصي تعلق على صور أطفال غزة: "مستحيل ده يبقى واقع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة إيمان العاصي دعم القضية الفلسطينية وما يحدث للشعب الفلسطيني جراء انتهاكات قوات الاحتلال الصهيوني ومواصلة قصف غزة واستشهاد الآلاف.

ونشرت "إيمان" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "والله والله والله إسرائيل عملت كل حاجة عشان تصحي النخوة والرجولة والعروبة اللي فيكم، مستحيل الفيديو ده يبقى واقع ومحدش اتحرك".

وحرصت "إيمان" التعليق ودعم القضية الفلسطينية بنشر صور وفيديوهات عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي نددت خلالها انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

كما أقامت نقابة المهن التمثيلية وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمقر النقابة وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين، إلى جانب ذهاب عدد منهم إلى معبر رفح البري منهم الفنان أشرف زكي لإيصال المساعدات اللازمة للجانب الفلسطيني.