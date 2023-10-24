استعدادات وتغطية عالمية.. مؤتمر صحفي لـ "معركة الأشرس" برعاية تركي آل الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه الترويج لمباراة الملاكمة المرتقبة "معركة الأشرس" والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 28 أكتوبر الجاري ضمن "موسم الرياض".

ونشر "تركي" مقطع فيديو لايف عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وأوضح خلاله مؤتمر صحفي ضخم يضم ملاكمي المباراة فرانسيس نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري، وسط استعدادات وتغطية إعلامية عالمية.

وظهر "نجانو" و"فيوري" وهما يستعرضان قوتهما الجسدية والتقطوا عدد من الصور التذكارية كما عبروا عن تحمسهم للمباراة المنتظرة كما وجهوا الشكر للمستشار تركي آل الشيخ لاستضافتهم والترحيب بهم.

وكشف "تركي" عن العديد من المسابقات القيمة ترويجًا للمباراة المرتقبة والتي تتضمن جائزة مالية تقدر بـ 100 ألف دولار إلى جانب العديد من السيارات الفارهة ويعلن عن شروط هذه المسابقات عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واقتحم "تركي" عالم السينما مؤخرًا بفيلم الرعب والإثارة "The Cello" وهي رواية لـ "تركي" تحمل نفس الاسم نشرت عام 2012، وهي الرواية الأدبية الأولي له وتعد من أدب الرعب وتقع أحداثها بين مدينتي كريمونا الإيطالية قديمًا وحديثًا ومدينة الرياض في وقتنا الحالي.

ويشارك ببطولة فيلم "The Cello" نخبة من نجوم هوليوود منهم النجم الحاصل على جائزة الأوسكار، جيريمي أيرونز، توبين بل، غسان مسعود، كلوي هنري، إخراج دارين لين بوسمان والذي أخرج عدد من أجزاء سلسلة الرعب "Saw".

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف خلال الساعات القليلة الماضية عن إقامة عدد من الحفلات لعدد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي "أون لاين" يومي 25 و26 أكتوبر الجاري ويحيي هذه الحفلات كلًا من "إليسا، محمد عبده، أصالة، وتامر عاشور".