"أحدهم أصيب بالخرف وأخرى بالتصلب".. نجوم أنهكتهم الأمراض المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف العديد من النجوم العالميين وعائلتهم عن إصابتهم بأمراض مزمنة والتي تؤثر على كيفية تواصلهم مع العالم الخارجي إلى جانب عدم إمكانية مشاركتهم بأي أعمال فنية نظرًا لصعوبة تعاملهم مع المحيطين بهم.

وتقوم عائلات هؤلاء النجوم بمراعاتهم طبيًا حتى أن البعض يرفض التواصل مع الصحفيين والميديا بشكل عام لعدم الإفصاح عن أي تفاصيل تخص مرضهم في محاولة للتخفيف عنهم.

ومن أبرز هؤلاء النجوم هو النجم الأمريكي بروس ويليز والذي كشفت عائلته عن إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي والذي دائمًا ما يطال الأشخاص فوق سن الـ 60 والذي يؤثر على جبهة وجانبي المخ ويؤدي إلى صعوبات في القدرات العقلية نتيجة لتلف المخ تدريجيًا.

وإليكم قائمة النجوم الذين كشفوا إصابتهم بأمراض مزمنة:

ريتشارد جير

تعرض النجم الأمريكي، ريتشارد جير لنوبة التهاب رئوي دخل على إثرها إحدى المستشفيات لتلقي العلاج فبراير الماضي، وقامت زوجته أليخاندرا بالكشف عن مرضه عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام" قائلة: "استيقظت هذا الصباح وشاهدت الأخبار، ورسائلكم اللطيفة، إنه يتعافى ويشعر بتحسن كبير لقد مر بالأسوأ بالفعل".

ويعد "جير" من أبرز نجوم هوليوود بفترة التسعينات وشارك بالعديد من الأعمال السينمائية التي كان لها الفضل في شهرته العالمية وتعاون خلالها مع نخبة من ألمع نجوم السينما العالمية.

سام نيل

كشف النجم النيوزيلاندي، سام نيل عن إصابته بمرض سرطان الدم بالمرحلة الثالثة، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" كشف خلاله تفاصيل إصابته بالمرض الخبيث.

وأشار "سام" إلى عودته للحياة الطبيعية مرة أخري حيث سيستكمل تصوير مسلسله الجديد "Apples Never Fall" وعن تحمسه لما هو قادم.

كما تحدث عن مذكراته المباعة بالأسواق بعنوان "Did I ever tell you this" والتي تحدث خلالها عن السرطان قبل إصابته به وهو الأمر الذي يراه أمرا بديهيا كونها الحياة، وعن ردود الأفعال التي تصله من قبل قراءه يراه شيء مذهل.

وشارك سام نيل في مسيرته بعدد من الأعمال السينمائية كان أشهرها سلسلة أفلام "Jurassic Park" عام ١٩٩٣.

بروس ويليز

كشفت عائلة النجم الأمريكي، بروس ويليز في فبراير الماضي عن إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي وذلك في بيان عبر حسابهم الرسمي على "انستجرام" حيث أوضح أن الأطباء توصلوا أخيرًا إلى تشخيص مرضه وأكدوا أن هذا المرض ليس له علاج حتى وعن أملهم في تغيير هذه الحقيقة خلال السنوات المقبلة، وعبرت أسرته عن امتنانها لكل من قام بمراسلتهم للإطمئنان عليه

وواصلت عائلة "بروس ويليز" كشف المزيد من التفاصيل الخاصة بمرضه وعن ما إذا كان هناك تحسن ملحوظ بحالته الصحية وهو ما نفته عائلته حيث بدأ "ويليس" في النسيان وعن صعوبة تذكر الأشخاص.

وفي عام 2022 أعلن "بروس ويليز" تقاعده عن التمثيل بعد تشخيصه بفقدان القدرة على الكلام وهو اضطراب يعجز المصاب به عن الإدراك الصحيح لمعاني الكلمات، إضافة إلى ما يعانيه من صعوبات في القراءة والكتابة.

أديل

كشفت النجمة البريطانية العالمية، أديل عن معاناتها من مرض "عرق النسا" والذي يسبب لها نوبات من الألم ما يضطرها إلى الغناء أحيانًا وهي جالسة لإراحة عصب القدمين وذلك خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في لاس فيجاس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من إحدي حفلات "أديل" والتي ظهرت خلالها وهي حافية القدمين وصعوبة سيرها على المسرح وسط قلق الجمهور على صحتها لتكشف بعدها عن معاناتها مع مرض عرق النسا.

وأعلنت "أديل" في مقابلة أجرتها مع إحدى المجلات عن معاناتها من انزلاق غضروفي في ظهرها، أصيب به لأول مرة عندما كانت في الـ15 عمرها، وللمرة الثانية في يناير 2021، وعلقت وقتها قائلة: "آلام الظهر رافقتني لأكثر من نصف عمري، وتشتعل بسبب الإجهاد أو الوضعيات الخاطئة".

سيلين ديون

كشفت شقيقة النجمة الكندية العالمية، سيلين ديون عن إصابتها بمرض "متلازمة الشخص المتصلب" وعن مواصلة الأطباء المحاولة لإيجاد العلاج المناسب لحالتها المرضية وهو الخبر الذي فاجئ وصدم متابعيها.

وأوضحت شقيقتها "كلوديت ديون" في إحدي المقابلات الصحفية أنه على الرغم من متابعة حالتها الصحية من قبل عدد من الأطباء المتخصصين إلا أن حالتها لم تشهد تحسنًا ملحوظًا ولم تصل لمرحلة التعافي بعد.

وعلقت قائلة: "ليس باستطاعتنا إيجاد علاج لحالتها، لكننا نتشبث بالأمل فهو ضروري"، لتعلن "سيلين" بعدها إلغاء جولتها الغنائية "Courage" والتي كان من المقرر إقامتها بعدد من الدول الأوروبية بشهر فبراير الماضي، وقامت بالاعتذار رسميًا من جمهورها ومتابعيها.

وكشف مصدر مقرب من "سيلين" عن كون وضعها الصحي أسوأ بكثير عن ما يتم تداوله حيث بالكاد تستطيع تحريك جسمها وعن شعورها بالألم الشديد رغم أنها تملك فريقًا طبيًا متخصص إلا أن حالتها تراجعت وليست على ما يرام.