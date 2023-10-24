شكرا لقرائتكم خبر عن مطربة ذا فويس إنجى أمين: أجلت طرح "أزمة بسيطة" تضامنا مع أحداث فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت مطربة برنامج ذا فويس إنجى أمين تأجيل طرح أغنيتها التى تحمل إسم "أزمة بسيطة" حيث كان من المفترض طرحها مؤخرا ولكن تم تأجيلها لتضامنها مع أحداث فلسطين والهجوم الغاشم الذى ارتكبه المحتل على أراضيها، كما أكدت فى تصريحات لـ"الخليج 365".

وأضافت ربنا يكون فى عون أهل غزة ومايحدث فيها شيء يوجع القلب وكلنا مصريين وعرب معاهم، وفلسطين فى قلوبنا وأتمنى لهم حياة سعيدة.

أغنية اسم "أزمة بسيطة"، من كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازى وتوزيع شريف عزت ورؤية موسيقية وجيتارات ميزو.

وطرحت مؤخرا نجمة ذا فويس إنجى أمين أغنيتها الجديدة "ليش العتب"، من كلمات على الدرويشى، وألحان أحمد بدوى، وتوزيع حمادة محروس، توزيع وتريات يحيى الموجى، هندسة صوت وميكس وماستر ماهر صلاح، إنتاج ريشتارد الحاج.

كانت إنجى أمين قد طرحت مؤخرا أحدث أغانيها التى صورتها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "مالك يا شاب"، وقالت إنجى لـ"الخليج 365" أن سبب غيابها عن الساحة الفنية هو انشغالها بالزواج، حيث علقت قائلة: "كان موضوع جوازى السبب الرئيسى فى غيابى عن الساحة الغنائية ومررت بعد الانفصال بفترة نفسية سيئة جدا، ولكنى الحمد لله تجاوزتها وبقوة وركزت فى اختيار مجموعة من الأغانى والألحان بشكل جديد ومختلف عما سبق وقدمته، لتكون بداية قوية وجديدة بالنسبة لى مع بداية هذا العام الجديد، وستكون الأغانى بطريقة الفيديو كليب".

أغنية "مالك يا شاب" من كلمات سامح فرج، وألحان حسين محمود، وتوزيع جمال فتحى وbavly وهندسة صوت وماستر ياسر أنور، والكليب رؤية فنية إنجى أمين، مدير تصوير مصطفى أحمد، مخرج منفذ عمرو رشيد، وإخراج ميدو منيب، وكان آخر كليب للمطربة إنجى أمين بعنوان "اللى حاسدنى"، والكليب من إخراج حسام بدران، والأغنية من كلمات وائل توفيق، وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع أشرف البرنس.