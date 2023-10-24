أنغام تتلقى الدّعم من زملائها بعد رسالة التهديد الإسرائيلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه عدد كبير من النجوم والجمهور رسائل دعم إلى الفنانة أنغام، بعد رسالة التهديد التي وصلتها إثر هجومها على أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وانتشر عبر موقع X هاشتاغ “كلنا أنغام”، وتفاعل الجمهور معه ووجّهوا رسائل دعم الى أنغام قائلين إنها صوت مصر وصوت العرب وأنهم فخورون بها كثيراً لما فعلته.

كما تفاعل النجوم وكتبوا لأنغام رسائل دعم، فطلبت منها الفنانة بشرى ترجمة رسالة التهديد التي تلقتها بكل اللغات حتى تصل الى العالم أجمع قائلةً: “لازم يترجم للغات مختلفة ويوصل لكل شعوب العالم عشان الناس تعرف أكتر وتتأكد من ممارسات مجرمي الحرب”.

كما علّقت الإعلامية لميس الحديدي على الأمر خلال برنامجها “كلمة أخيرة” إذ قالت: “هذه هي القوة الناعمة مؤثرة وقوية ولا تخاف وعارفة يعني إيه وطن، واضح إن الرسالة وصلت يا أنغام ووجّعت وأثرت”.

أيضاً علقت الفنانة مروة ناجي قائلةً: “كلنا معاكي طبعاً ورسالتك وجعتهم أوووووووي”، فيما كتب الإعلامي شريف عامر قائلاً: “محمود درويش قال: “خوف الطغاة من الأغنيات”… يا أنغام هانم، ربنا يحفظك”.

وكانت أنغام قد أعلنت عن تلقيها عبر هاتفها الخاص رسالة تهديد من أحد الأشخاص المجهولين التابع للكيان الصهيوني.

ونشرت أنغام نص الرسالة وعلّقت عليها قائلةً: “تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة ولم ينل مني إلا ضحكات استهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلّة حيلة”.

وأضافت: “نعلم جيداً من أنتم… محتلين ومغتصبين وسفّاحين… هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودّعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكّركم التاريخ في الأصل… لست بصدد الدفاع عن مصر لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لا يزال غائراً على جبينكم الذي نكسّناه… مصر التي ستظل الى الأبد كابوساً لن تستيقظوا منه وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خسّتكم تذكّركم دوماً بأحلك لحظات عاشها شعبكم”.

واختتمت أنغام رسالتها مؤكدةً: “وستبقى أرض سيناء الى الأبد تشهد كل حبّة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعداً كل ساعة لا كل عام. شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة… ولنا لقاء قريب ترون فيه إسرائيل تراباً تحت أقدامنا”.