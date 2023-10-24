فنانة شهيرة تنضم إلى “فرقة الموت” مع أحمد عز.. من تكون؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت الفنانة سماح أنور أخيراً على المشاركة في فيلم “فرقة الموت” والذي يقوم ببطولته أحمد عز وآسر ياسين.

وكشف مصدر من داخل الفيلم أن سماح سوف تقدّم من خلاله الشخصية الصعيدية للمرة الثانية بعد 30 عاماً من تجربتها الصعيدية الأولى في مسلسل “ذئاب الجبل” الذي عُرض عام 1993.

وأكد المصدر أن سماح أنور سوف تجسّد في فيلم “فرقة الموت” شخصية والدة آسر ياسين الذي يؤدي خلال الأحداث شخصية “خط الصعيد” في فترة الأربعينيات من القرن الماضي.

وكان المنتج الفني هاني عبد الله قد كشف عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” أن موعد عرض الفيلم سيكون خلال عيد الأضحى 2024.

ونشر هاني عبد الله صورة تجمعه مع السيناريست صلاح الجهيني، وعلّق عليها قائلاً: “فرقة الموت والمؤلف الكبير صلاح الجهيني، فيلم عيد الأضحى 2024… دعواتكم.

ويشارك في الفيلم كلٌ من منة شلبي وآسر ياسين حيث من المقرر أن يجسد خلاله الشخصية التي تتمحور حولها الأحداث، وهو من إخراج أحمد علاء وتأليف صلاح الجهيني، ويُعد استكمالاً للتعاون بين منة شلبي وأحمد عز في السينما بعد أن قدّما معاً عدداً من الأفلام، أبرزها “الجريمة” للمخرج شريف عرفة و”بدل فاقد” للمخرج أحمد علاء، بالإضافة إلى ظهورها ضيفة شرف في فيلم “حلم عزيز”.

ويشارك في بطولة الفيلم: محمود حميدة وبيومي فؤاد وخالد كمال وعصام عمر ورشدي الشامي وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وتدور أحداثه في إطار الأكشن، ويظهر أحمد عز خلاله بدور ضابط شرطة.