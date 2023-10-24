ليلى علوي تتحدث بصراحة عن حالة عادل إمام الصحية.. هذا ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ليلى علوي عن الحالة الصحية للفنان عادل إمام، معلقة على انتشار العديد من الشائعات حوله خلال الفترة الماضية، كما تحدثت عن أسرار حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدتها، وذلك خلال تصريحاتها في الندوة التي أُُقيمت لتكريمها على هامش حضورها “مهرجان الشارقة الدولي لسينما الأطفال والشباب”.

وقالت ليلى إنها على تواصل دائم مع رامي إمام ابن “الزعيم” من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، وأضافت: “أنا على قد ما بقدر بطمن عليه من خلال أصدقائه ويسرا لأنها قريبة منه”، مؤكدة أن الشائعات التي تؤرق الفنانين ما هي إلا دخان ويجب ألاّ نصدّقها”.

وعن بعض تفاصيل حياتها الشخصية، أشارت علوي إلى أن والدتها لم تعترض على دخولها مجال الفن، لكنها نصحتها بإنهاء دراستها أولاً حتى تتمكن من الاستمرار في مجال الفن. إذ قالت: “لم أواجه إحباطاً في مسيرتي الفنية ولكن مشكلتي الوحيدة كانت أنني يجب أن أتخرج في الجامعة لكي أعمل، ووقتها فكرت أن أعمل وأعتمد على نفسي ولا أحتاج إلى شهادة”.

وأضافت: “كنت رافضة أكمل دراستي ووالدتي أصرت على إني أتخرّج في كلية التجارة، والحمد لله حصلت على الشهادة في سبع سنوات بدلاً من أربع، ولم أشعر أنني فعلت ذلك لنفسي، لكن بعد مرور الوقت وجدت وجهة نظر والدتي صحيحة”.

وأردفت ليلى علوي بالقول: “عندما توفيت والدتي شعرت أنني لا أريد رؤية الكاميرا أو قراءة السيناريو وفضّلت الابتعاد عن الناس، وبمحض إرادتي ابتعدت ثلاث سنوات من دون أن أعمل باختياري حتى استعدت قوّتي”.

ووجّهت ليلى علوي رسالة الى جمهورها، قائلة: “أنا بطلب من كل الشباب إنهم يسمعوا كلام أهلهم لأنهم عندهم بعد نظر، مهما كان اعتمدنا على أنفسنا مفيش حد هيخاف على ضناه غير الأم والأب”.