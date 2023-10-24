توقيف ممثلة عربية إسرائيلية لتضامنها مع قطاع غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مددت محكمة إسرائيلية الثلاثاء توقيف ممثلة عربية إسرائيلية معروفة ليومين للاشتباه بممارستها “التحريض على الإرهاب”، بسبب تدوينة على فيسبوك تضامنت فيها مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف اسرائيلي متواصل ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الاول/اكتوبر.

واعتقلت الشرطة الاسرائيلية الاثنين الفنانة ميساء عبد الهادي (37عاما) التي تعيش في مدينة الناصرة شمال البلاد. وستبقى رهن الاحتجاز حتى الخميس.

ونشرت عبد الهادي على صفحتها على موقع فيسبوك صورة لجرافات تهدم السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل عندما بدأ هجوم حماس الذي خلف أكثر من 1400 قتيل معظمهم من المدنيين، بحسب الدولة العبرية.

وقال متحدّث باسم الشرطة الاسرائيلية في بيان “تم توقيف فنانة ومؤثرة على شبكة التواصل الإجتماعي من سكان مدينة الناصرة، حتى” 26 تشرين الأول/أكتوبر.

وأرفقت الشرطة بيانها بصورة الجرافة التي كانت تهدم السياج الفاصل مع غزة وكتبت عليها ميساء عبد الهادي “دعونا نتبع أسلوب برلين”، في إشارة إلى سقوط جدار برلين الذي كان يفصل بين ألمانيا الشرقية والغربية عام 1989.

وأضافت الشرطة في بيانها “أن الشرطة ستستمر في العمل على تحديد هوية المحرضين على العنف وأعمال الإرهاب الذين يمجدون الإرهاب ويشيدون بزمن الحرب، على شبكات التواصل الاجتماعي وفي أي مكان آخر”.

من جهته، قال جعفر فرح مدير مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، وهو على اطلاع قانوني على هذه القضايا، لوكالة فرانس برس “اتهموا ميساء بالتحريض على الإرهاب”.

واكد فرح أن “الشرطة قامت بحملة غير قانونية ضدها عبر تصويرها تحت العلم الاسرائيلي ونشر الصور بهدف التشهير بها. وهناك عمل منهجي لإهانتها والمساس بكرامتها”.

وجاء في قرار المحكمة الثلاثاء أن “المتهمة امرأة مشهورة جدا بالمجتمع العربي والاسرائيلي وهي ممثلة مؤثرة، وكل منشور لها يصل إلى أعداد ضخمة من الناس في اسرائيل وخارجها”.

ويتعرض عدد من عرب إسرائيل والفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة بشكل يومي للطرد من العمل أو السجن بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضامن مع قطاع غزة، في ظل الحرب المتواصلة بين حركة حماس وإسرائيل منذ 18 يوما، وفق شهادات وبيانات للشرطة الإسرائيلية.

ويشكّل العرب المنحدرون من الفلسطينيين الذي بقوا في أراضيهم بعد قيام الدولة العبرية عام 1948، حوالي 21% من سكان الدولة العبرية.