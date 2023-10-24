تطور جديد في قضية دنيا بطمة وحساب “حمزة مون بيبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطوّر جديد للقضية التي حررتها المغنية دنيا بطمة وشقيقتها عارضة الأزياء ابتسام بطمة ضدّ كل من الفنانة سعيدة شرف واليوتيوبر رضى البوزيدي المعروف بـ”ولد الشينوية” تم تأجيل النظر في القضية لسبب غريب.

وفي التفاصيل، أجّلت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش جلسة النظر في القضية المعروفة إعلامياً وعلى السوشيال ميديا بـ”حمزة مون بيبي” إلى الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لغياب المدعى عليهما عن الجلسة.

وشدّد القاضي على ضرورة تواجد أطراف النزاع في الجلسة المقبلة، موضحاً أنها ستكون الأخيرة قبل النظر في ملف القضية.

وكانت الشقيقتان بطمة قد رفعتا دعوى قضائية ضد الفنانة سعيدة شرف، بتُهم السب والقذف والتشهير والابتزاز.

يُذكر أن قضية “حمزة مون بيبي” بدأت قبل سنوات عندما أنشأ شخص مجهول الهوية حساباً على تطبيق “سناب شات”، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث قام بـ”فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين”، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، وتم إتهام دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة لمدة عام كامل.