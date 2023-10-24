محمد منير يقطع إجازته في ألمانيا.. من أجل غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قطع الفنان محمد منير إجازته السنوية والتي يقضيها كل عام في ألمانيا لإجراء فحوص طبية للاطمئتان على صحته، وذلك بعد الأحداث الدامية في قطاع غزة والعدوان الصهيوني على القطاع.

وكشف أحد المقربين من “الكينغ” عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” عن عودة الأخير إلى القاهرة للتحضير لعمل فني جديد تضامناً مع القضية الفلسطينية… ونشر صورة تجمعه بمحمد منير في الطائرة، وكتب معلّقاً عليها: “لحظة وصول الكينغ إلى القاهرة بعد أن قطع إجازته السنوية في ألمانيا للتحضير لعمل فني جديد دعماً ومشاركة للأحداث الجارية”.

وكان محمد منير قد ألغى جولة غنائية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي كان من المقرر أن يبدأها بحفل في1 أيلول (سبتمبر) الماضي، في ولاية نيويورك.

وكشف مصدر قريب من منير لـ”لها” أن سبب إلغائه جولة حفلاته في أميركا هو عدم التوصّل إلى اتفاق عادل بينه وبين الشركة المنظّمة، نافياً أن يكون السبب صحياً كما تردّد على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بضعة أيام.

يُذكر أن محمد منير كان قد أعلن عن إحيائه ثلاث حفلات في أميركا، وكان من المفترض ان يقدّم أولاها في 1 أيلول (سبتمبر) في ولاية نيويورك، والثانية في 9 منه في ولاية كاليفورنيا، والثالثة في 16 من الشهر نفسه في ولاية فلوريدا.

يُشار الى أن آخر أعمال محمد منير الفنية، أغنية “الساحل الشمالي” التي صدرت قبل شهر، وهي من كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم، وشاركته فيها الفنانة اللبنانية ميريام فارس حيثّ غنّت باللهجة الإسكندرانية، وتخطّت مشاهدات الأغنية حاجز السبعة ملايين ونصف المليون مشاهدة حتى الآن.