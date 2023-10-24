فيلم “سكر” يتصدّر شباك التذاكر السعودي.. لهذا الأسبوع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمكّن الفيلم الغنائي الاستعراضي “سكر”، بطولة الفنانة القديرة ماجدة زكي من دخول قائمة الأعمال الفنية الأكثر تحقيقاً للإيرادات في شباك التذاكر السعودي لهذا الأسبوع.

واحتل فيلم “سكر” المركز الأول كأعلى عمل عربي من حيث الإيرادات هذا الأسبوع في السينما السعودية، وحلّ فيلم “فوي فوي فوي” في المركز الثاني.

يُذكر أن فيلم “سكر” مستوحى من رواية “Daddy Longs Legs” العالمية الشهيرة بـ”صاحب الظل الطويل”، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة صارمة للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

فيلم “سكر” هو بطولة: حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، ديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، ماجدة زكي، محمد ثروت، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد، ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، وعباس أبو الحسن.

من ناحية أخرى، قررت الشركة المنتجة لفيلم “دولارات دولارات” عرضه في دور السينما السعودية الخميس المقبل، وذلك بعد رفعه من دور العرض المصرية خلال الأيام الماضية.

فيلم “دولارات دولارات” من بطولة: نضال الشافعي وراندا البحيري ومنة فضالي ومحمد عادل وأمينة وصلاح عبد الله وهالة فاخر.