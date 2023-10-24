في أول ظهور لها.. مرام البلوشي تروي رحلتها الصعبة مع المرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول ظهور إعلامي لها بعد الأزمة الصحية الصعبة التي مرت بها، تحدثت الفنانة مرام البلوشي عن تفاصيل حالتها الصحية ومرحلة مرضها الصعبة التي وصفتها بأنها فترة مؤلمة للغاية.

وكشفت الفنانة الكويتية خلال استضافتها في برنامج “كلام نواعم” عن أن فترة مرضها بدأت بذبحة صدرية عام 2019 وانتهت بالتهاب في الرئة نُقلت على أثره إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.

ولفتت إلى أن “ضغط العمل والجهد الكبير الذي كانت تبذله في مسلسل “دفعة القاهرة” عام 2019 أصاباها بذبحة صدرية مفاجئة، ورغم ذلك استأنفت عملها وصورت مشاهدها في المسلسل في اليوم الثامن من إصابتها بالوعكة الصحية لأن العمل أمانة”.

وأضافت: “عام 2020 أصبت بفيروس كورونا أكثر من مرة، وهذا ما جعلني أتغيب عن العروض الأولى لمسرحيتي وأثّر سلباً في صحتي نتيجة إصابتي بالربو التحسّسي…. لا يمكنني وصف الآلام التي كنت أشعر بها”.

وأوضحت مرام أنها تعاني من أمراض وراثية عدة بسبب القرابة بين والديها، قائلة: “أنا مصابة بالربو منذ أن كان عمري 14 عاماً إضافة إلى مشاكل بالرئة والأوعية الدموية”. وتابعت: “أزمتي الصحية الأخيرة كان سببها تجمّع الماء في الرئة، بسبب إهمالي صحتي وعدم إجراء فحوصات طبية بشكل دوري لانشغالي الدائم بعائلتي وعملي. وخلال تلك الفترة كنت أشعر بألم لا يمكن وصفه وألمي كان يتضاعف عند رؤية حزن أولادي وعائلتي عليّ”.