من دون مكياج وصبغة شعر.. هنا شيحة تنهار بالبكاء وتعتذر لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقاطع فيديو قصيرة، ظهرت خلالها بحالة نفسية سيئة، وقدّمت اعتذارها عن عدم إدلائها بأحاديث صحافية في الفترة الحالية بسبب تأثرها بالأوضاع المأسوية في غزة، وعدم استطاعتها الحديث أو حتى النوم بشكل طبيعي.

وأكدت هنا في الفيديوهات إن ليس لديها القابلية لوضع مكياج أو حتى صبغ شعرها، واعتذرت عن ظهورها بهذا الشكل.

يُذكر أن هنا شيحة عُرضت لها أخيراً حكاية “ما تيجي نشوف”، ثاني حكايات مسلسل “55 مشكلة حب”، وقد حققت فيها نجاحاً كبيراً خلال عرضها الأيام الماضية، ومرددواً قوياً لدى المشاهدين الذين أثنوا على كل من شارك فيها، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، ومكوّنة من عشر حلقات.

وشارك هنا شيحة في بطولة الحكاية الفنانون: نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام…، وهي ورشة كتابة سارة مصباح وولاء أمين ومن إخراج محمد الخبيري.