بالصورة - بالجلد الأسود.. كايلي جينر تسحر الجمهور بأنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر في أخر ظهرو لها على الجمهور بصور نشرتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك رائع سحرت من خلاله أعين المتابعين إرتدت فيه فستان قصير باللون الأسود من الجلد من دون أكمام أوفشولدر مع دونتيل تحته ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



في وقت سابق، وبعدما كانت علقت كايلي جينر على التطورات الأمنية الحاصة بين فلسطين وإسرائيل، والتي أطلق عليها إسم "طوفان الأقصى"، ونشرت كايلي جينر صورة لعلم إسرائيل، وعلقت عليها قائلة: "الآن ودائماً نقف إلى جانب شعب إسرائيل"، وعلى الرغم من أنها حذفت هذا المنشور عن صفحتها الخاصة، بعد دقائق قليلة، وذلك إثر تعرضها لانتقادات عديدة، الا ان نتيجة هذا الموقف منها، كان أنها خسرت الكثير من المتابعين، اذ أشارت بعض المعلومات الى انها خسرت حوالى مليون متابع في أقل من 24 ساعة.

