بالصور- بمشهد من فيلم عادل إمام "السفارة في العمارة".. أوس أوس يدعم فلسطين

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أوس أوس مع المتابعين مشهد مؤثر من فيلم الممثل المصري عادل إمام والذي يحمل إسم "السفارة في العمارة"، وذلك عبر حسابه الخاص، وعبر أوس أوس عن دعمه للقضية الفلسطينية ولأهل غزة في الازمة التي يمرون بها.



وفي وقت سابق، إحتفل الممثل أوس أوس بعيد زواجه من زوجته رويدة سالم، بفيديو نشره عبر حسابه الخاص، وظهر فيه مع زوجته بلحظات جميلة أمضياها مع بعضهما البعض، وعلق أوس أوس على الفيديو: "( الاستقرار الامان التضحيه )..كل سنه وانتى معايا وربنا يخليكى ليا.. شكرا انك فى حياتى وربنا مايحرمنى منك ابداااااا… بحبك.. عيد زواجنا الـ 7 ".

