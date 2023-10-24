بالصورة- فيفي عبده تتألق بأناقتها في اخر ظهور لها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده على الجمهور بصورة نشرتها عبر حسابها اللخاص على مواقع التواصل الغجتماعي، حيث ظهرت بأناقة رائعو حيث كانت ترتدي قميص أسود وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، نعت فيفي عبده الإعلامية اللبنانية جيزال خوري بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلقت بالقول: "رحلت عن عالمنا الاعلاميه المميزه جيزال خوري بعد صراع مع المرض حيث قضت حياتها المهنيه دفاعا عن القضيه الفلسطينة وعلى المستوى الشخصي لها مكانه غاليه في قلبي كان اخر لقاء معها في قناة بي بي سي في القاهره رحمة الله عليكي".

