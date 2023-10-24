فاعليات تثقيفية وتوعوية بمواقع فرع ثقافة أسوان .. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، مجموعة متنوعة من الفاعليات الثقيفية والتوعوية بمواقع فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، وبإشراف إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى.

كتابة النص المسرحى

عقد قصر ثقافة أسوان محاضرة عن "كتابة النص المسرحى" للكاتب طه الأسوانى ضمن نشاط نادى أدب الطفل، تحدث خلالها عن أهم العناصر التى يجب توفرها فى الكاتب مثل الموهبة، وحب المسرح، و معرفة قواعد اللغة التي يكتب بها وإدراك دلالات الكلمات التي يكتبها، وعناصر العمل المسرحى، و أن تكون القصة الموجودة في ذهن الكاتب قابلة للتحويل إلى نص مسرحي، و يجب أن يكون الحوار مناسبا للحالة والشخصية، والشخصيات وأن لكل شخصية في العمل المسرحي لها دور، والأهداف وهى ماقصده الكاتب من كتابة النص المسرحي وتأليفه لقصته.

ونفذت مكتبة الحجز بحرى محاضرة بعنوان "العلاقة الايجابية بين المعلم والطالب" للاستاذ سيد عبد الرحيم، وبمشاركة طلاب مدرسة النمسا الثانوية، أشار فيها إلى أن الطالب يقضى جزء كبير من وقته مع المعلم سواء بالحضور فى المدرسة أو أونلاين لذا لا يجب ألا يضيع هذ الوقت في تعاملات سلبية وغير صحية بينه وبين معلمه، وهى فترة مهمة تؤثر على الطالب فى المستقبل، وتوجد بعض الطرق التي يمكن للمعلم من خلالها بناء علاقة مع كل طالب منها تعزيز الإيجابية فى التعامل، والتحلى بالعدالة فى تنفيذ القواعد واللوائح، وتعزيز إحساس الطلاب بأهميتهم، ومن فوائد العلاقة بينهم التغلب على المشكلات السلوكية، التى تجعل الطالب قادرا على إعادة توظيف طاقته من التمرد إلى العمل الجاد في الفصل والنجاح اكاديميا، و تقليل التوتر والقلق خاصة للطلاب الذين يعانون من اضطرابات مختلفة مثل اضطرابات النطق بسبب تهميشهم من أقرانهم، و يتسبب في مشاكل في صحتهم النفسية.



وعن "دور الاعلام فى مناهضة العنف"، نفد قصر ثقافة حسن فخر الدين محاضرة ألقاها الاستاذ عبد الدايم فرح بحضور طلاب مدرسة التمريض الثانوية، قال فيها تنشر وسائل الإعلام المختلفة بوقوع الكثير من أحداث العنف والإرهاب، ويستخدم العنف أو التهديد بالعنف من أجل إثارة الخوف في المجتمع لاستهداف أفراد أو جماعات أو موسسات أو نظام في المجتمع لان أشكال الإرهاب متعددة ومتنوعة، وللاعلام دور فى إكساب الجمهور الحقائق والمعلومات عما يحدث فى المجتمع وإعطاء التفسيرات لها، لذا على الاعلام الاعتماد على آراء الخبراء والمحـللين، استثارة اهتمام الجمهور بالمعالجات الإعلامية لقضايا الإرهاب، إبراز الجهود المحلية والإقليمية والدولية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب.