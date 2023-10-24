مروة عيد: صدقي صخر ممثل خطير وحنان مطاوع ما فيش حد في موهبتها

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك الفنانة مروة عيد في مسلسل صوت وصورة، بطولة الفنانة حنان مطاوع، والذي يعرض حاليًا على شاشة Dmc.

وأعربت مروة عيد عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي تلقتها على شخصية "لبنى"، التي تقدمها في مسلسل "صوت وصورة"، مؤكدة أنها لم تتوقع رد فعل الجمهور على الشخصية .

وقالت مروة عيد:" مكنتش متوقعة رد فعل الناس والنقاد عليا،ومبسوطة جداً من ردود فعل الجمهور وأصدقائي الفنانين على شخصية لبنى وعلى المسلسل، وسعيدة بشخصية رضوى اللي بتعملها الفنانة العظيمة العبقرية حنان مطاوع اللي بجد مش شايفة حد في موهبتها، وهي أصلح حد للدور ده".

وأكدت مروة عيد، أنها تعرضت للتحرش اللفظي منذ سنوات عديدة، مثلما تتعرض له العديد من الفتيات بشكل يومي، وأن قصة "رضوى"، قد لمستها وجعلتها تتعاطف معها وتأثرت من مشاهدها، كما نصحت الفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش بعدم الخوف أو السكوت عن حقهم، لكي ينال المتحرش العقاب الذي يستحقه، لكي لا يكرر جرائمه.



وقالت مروة عيد أنه يمكن الحد من ظاهرة التحرش، عن طريق الوعي بخطورة ذلك الأمر، بجانب التعليم الصحيح والتربية السليمة، من قبل الأسرة التي يجب عليها تربية أبنائها على القيم والمبادئ والأصول والمفاهيم صحيحة، لافتة أن شخصية "لبنى" بعيدة تماماً عن شخصيتها الحقيقية، فهي في الواقع شبه منطوية، ولا تجيد التعامل مع الأشخاص بشكل سريع، وتحتاج فترة من الوقت حتى تأخذ عليهم، وتكون صداقات معهم.



وأشارت مروة عيد على أن أصعب مشاهدها، كانت مقابلة "لبنى" مع طليقها "لطفي" صدقي صخر، بعدما أرسل إليها رسالة يعتذر فيها عما فعله معها، وشعرت أنه يريد العودة إليها، لكنها اكتشفت أن تلك الرسالة قد تم إعدادها من قبل "وافي" عمرو وهبة بواسطة الذكاء إلاصطناعي، وأن الصعوبة تكمن في أنها كانت ضد تلك الشخصية، وأنها غير مقتنعة بتصرفاتها.



وتحدثت عن كواليس العمل، مؤكدة على أنها سعيدة للغاية بتعاونها لأول مرة مع الفنان صدقي صخر، وأنها تتنبأ له بمستقبل عظيم، فهو يتعامل مع كل شخصية بإحساسه ويتعايش معاها، متمنية تكرار التعاون معه في العديد من الأعمال الفنية، ووصفته بأنه فنان "هايل" وخطير.

وأوضحت مروة عيد أنه يوجد حولها سيدات عديدة تشبه "لبنى"، في اهتمامهم بأنفسهن فقط وعدم اهتمامهم بأولادهم، كما أن معظمهم لا يقفوا بجانب أزواجهم إذا مرّوا بأي محنة، وكل متطلباتهم تكمن في الأموال، والمظاهر الاجتماعية، ويهملون العلاقات الإنسانية، وأن السيدات اللاتي يغفلن الجوانب الإنسانية تكون غريزة طبيعية بداخلهم، وأن ظروف الأشخاص كلها بغض النظر عن المستوى الاجتماعي لهم تكون متقلبة.



ولفتت مروة عيد على أنها لا تؤيد قرار الإنفصال حالة حدوث مشاكل بين الطرفين، ولاسيما إذا كان لديهم أطفالاً، لكي لايصبحون أشخاصاً غير سوية، وحتى لايكتسبوا صفاتاً سيئة، وأنه حالة حدوث مشاكل بين الطرفين فلابد من التحدث معاً، وأن يحاول أي منهم أن يستوعب الطرف الآخر، وأن يتعاملان بود وتسامح، وأنها ضد تصرفات السيدات اللاتي بعد انفصالهن يحرمن أطفالهم من تعاملاتهم مع والدهم، لأن ذلك ينتج عنه عواقب سيئة للغاية في المستقبل،وأن الأم التي تفعل ذلك تعاني بعد ذلك من ردود أفعال أبنائها عليها.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة"، بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر، أحمد ماجد، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، مروة عيد، رامي الطمباري، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب، ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.