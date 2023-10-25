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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان منذر الريحانة يرافق قافلة مساعدات لغزة ويكتب "مصر وفلسطين دم واحد".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد معبر رفح من الجانب المصري تواصل زيارات الدعم لأهل غزة، وأعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية أنه سير قافلة معونات بعدد 16 شاحنة كان من بين مرافقيها الفنان منذر الرياحنة الذي حرص أن يكتب علي آخر نقطة وصل لها علي الحدود "مصر وفلسطين دم واحد".
المساعدات التي قدمها مجلس القبائل والعائلات المصرية تضمنت مستلزمات طبية عاجلة إضافة لمساعدات مقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر الشريف.
ووصلت الشاحنات للجانب المصري من معبر رفح ك برفقة الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاه ووزيرة التعاون الدولي السابق، بجانب وفد من مجلس العائلات والقبائل المصري.
وتم تسليم المساعدات للهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، تمهيدًا لإدخالها إلي قطاع غزة، وتسليمها إلي الهلال الأحمر الفلسطيني.
قافلة مساعدات لغزة
قافلة مساعدات لغزة
الفنان منذر الريحانة يرافق قافلة مساعدات لغزة
الفنان منذر الريحانة يرافق قافلة مساعدات لغزة
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