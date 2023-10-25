شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان منذر الريحانة يرافق قافلة مساعدات لغزة ويكتب "مصر وفلسطين دم واحد".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معبر رفح من الجانب المصري تواصل زيارات الدعم لأهل غزة، وأعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية أنه سير قافلة معونات بعدد 16 شاحنة كان من بين مرافقيها الفنان منذر الرياحنة الذي حرص أن يكتب علي آخر نقطة وصل لها علي الحدود "مصر وفلسطين دم واحد".