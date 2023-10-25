شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: قدمنا أغنية "الهوية عربي" في حب أهلنا بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان هاني شاكر، إن الفن له دور مهم، ولا ينكر أحد أهمية القوة الناعمة، وأحيانا هناك أغنية يكون لها مفعول المدفع في نفوس الناس، والفن يعد رسالة، مبديا سعادته بأنه يواكب كل الأحداث السياسية على الساحة العربية، لافتا أنه يعد المطرب الوحيد الذي غنى لكل الدول العربية.

وأضاف "شاكر"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه طرح عدة أغاني لفلسطين آخرها "الهوية عربي"، وهي من تأليف وتلحين مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، لافتا أنهم قدموا هذا العمل تحية وتعبيراً عن وقوفهم وحبهم للشعب الفلسطيني الصامد.

وأشار إلى أنه جرى تأجيل مهرجان الموسيقى العربية لتزامن انعقاده مع الأحداث في غزة، وسيتم تحديد موعد إقامته قريبا.