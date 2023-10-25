شكرا لقرائتكم خبر عن نجم Harry Potter يتعاون مع ممثله المصاب بالشلل فى عمل جديد.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن تعاون النجم العالمي دانيال رادكليف بطل سلسلة الأفلام الشهيرة Harry Potter، مع ممثله المشلول ليروي قصة الحادث الأليم أثناء تصوير فيلم Deathly Hallows.

ووفقاً لتقرير نشرته عدة صحف عالمية فإن رادكليف يتعاون مع ممثله السابق في سلسلة أفلام هاري بوتر في فيلم وثائقي قادم بعنوان David Holmes: The Boy Who Lived.

وعمل الممثل الإنجليزي بشكل وثيق جنبًا إلى جنب مع نظيره ديفيد هولمز منذ بداية سلسلة الأفلام في عام 2001 وحتى عام 2010، وأصيب هولمز في تصوير الجزء النهائي من السلسلة الشهيرة بالشلل بشكل مآساوي من الصدر إلى الأسفل، ليعيد رادكليف تسليط الضوء وسرد كواليس تلك الإصابة.