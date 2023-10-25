ميرنا وليد - بيروت - اطلت النجمة العالمية شاكيرا على الجمهورة بصورة من داخل الاستوديو نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت أثناء تسجيلة أحد أعمالها القادمة محمسةً الجمهور لجديدها، وعلقت شاكيرا على الصورة بالقول: "في مكاني السعيد".
وكانت قد ظهرت النجمة العالمية شاكيرا في مهرجان الموسيقى اللاتينية في ميامي حيث تحدثت في جلسة اسئلة واجوبة، عن كيف ساعدتها الموسيقى خلال جميع مراحل حياتها.
وقالت شاكيرا:"في التأليف، لعبت الكتابة دائمًا دورًا علاجيًا. أنا أكتب أكثر عندما أكون في أسوأ حالاتي".
وتابعت :"الحياة تسدد لي ضرباتها، ومن هذا تعلمت الكثير وأشعر أنني أقوى، لقد كانت موسيقاي هي أداة البقاء الرئيسية بالنسبة لي."
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - شاكيرا تكشف عن المكان الذي يعطيها السعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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