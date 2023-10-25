تركي آل الشيخ عن مباراة "معركة الأشرس": "مابقى شي على يوم النزال التاريخي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار، تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه الترويج لمباراة الملاكمة المرتقبة "معركة الأشرس" والمقرر إقامتها يوم 28 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض.

ونشر "تركي" مقطع فيديو من كواليس المباراة المنتظرة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق قائلا: "ما بقي شي على يوم النزال التاريخي، توقعوا الفائز واربحوا 375000 ريال اللي تساوي 100000 ألف دولار".

وأقيم مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء للكشف عن حلبة المباراة واستعدادات وتجهيزات موسم الرياض لاستقبال النزال وسط تغطية إعلامية عالمية وحضور العديد من الشخصيات العامة والمؤثرة.

وستقام "معركة الأشرس" بين الملاكمين فرانسيس نجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري واللذان حرصا على حضور المؤتمر الصحفي واستعرضا قوتهما البدنية و عبروا عن حماسهم للمباراة التي ينتظرها الملايين من محبي رياضة الملاكمة حول العالم.

ويواصل "تركي آل الشيخ" الكشف عن العديد من المسابقات خلال الفترة الماضية ترويجًا للمباراة المرتقبة والتي تتضمن جوائز نقدية تصل قيمتها 100 ألف دولار إلى جانب عدد من السيارات الفارهة.