شائعة وفاة كلينت إيستوود تثير الجدل على السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، وعلق البعض أن النجم والمخرج العالمي كلينت إيستوود رحل عن عالمنا وهو في طريقه لإحدى المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة نشر مقطع فيديو يوضح دخول "إيستوود" لإحدى غرف الرعاية المركزة ووفاته بعدها بساعات وهو الأمر غير الصحيح بالمرة ولم يتم تأكيده من قبل عائلة النجم العالمي أو المواقع العالمية المختصة بهذه النوعية من أخبار المشاهير.

وجاءت توقعات البعض بإحتمالية وفاة "كلينت إيستوود" نظرًا ابلوغه الـ 95 عامًا وصعوبة تحركه وعدم ظهوره مؤخرًا سواء في الإعلام أو السوشيال ميديا.

ولكن ما لا يعرفه البعض أن "كلينت إيستوود" يواصل تصوير أحدث أعماله السينمائية بعنوان "Juror" وينتمي لنوعية أفلام الإثارة، حيث التقطت عدسات الباباراتزي صورًا للنجم العالمي من موقع التصوير بشهر يوليو الماضي وظهر المخرج المخضرم وعلامات التقدم في السن واضحة عليه، ولكنه يحافظ على شغفه وحبه للعمل، وهو ما أدهش العديد من متابعيه حيث ظهر بحيوية ونشاط أثناء ذهابه لموقع تصوير الفيلم.

وتدور أحداث فيلم "Juror" في إطار من الإثارة حول رجل يدعي "جاستن كيمب" والذي يتم الاستعانة به كـ "محلف" بمحاكمة في قضية قتل يجد نفسه في صراع أخلاقي ما بين التمسك بمبادئه أو الشهادة الزور ونجاة المتهم من العقاب ومن المقرر عرض الفيلم تجاريًا بحلول عام 2024.

وبعد كلينت إيستوود هو ايقونة أمريكية سواء في التمثيل الذي برع خلاله أو الإخراج وتقديمه للعديد من الأعمال السينمائية التي كان لها نصيباً من التواجد بالمحافل العالمية وفوزه بـ 4 جوائز أوسكار من ضمنها جائزة الأوسكار كأفضل مخرج "Unforgiven" عام 1993، ومرة أخرى بنفس الفئة"Million Dollar Baby" عام 2005، إلى جانب مظهره الغربي الكلاسيكي والذي ساعده في المشاركة بعدد من الأفلام ذات الطابع ال"ويسترن" و"رعاة البقر" ومن أبرزها "The Good, The Bad and The Ugly" عام 1966، وفيلم "Dirty Harry" عام 1971 ليكون أحد أشهر أيقونات أفلام الويسترن بفترة الستينات لمطلع السبعينات.

وكان أخر أعمال كلينت ايستوود السينمائية بفيلم الدراما "Cry Macho" عام 2021، وتدور أحداثه حول نجم مسابقات رعاة البقر و مربي خيول يحاول إبعاد صبي عن والدته بسبب إدمانها للكحول ليعيش رحلة في تعليم الصبي أن يكون المرء رجلاً صالحاً، عرض الفيلم على العديد من المنصات الرقمية.